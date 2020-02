Rita Rusic infiamma la rete dopo il Gf Vip: il selfie allo specchio è bollente (FOTO)

Al Grande Fratello Vip abbiamo imparato a conocescerla in tutta la sua seducente personalità, algida nel temperamento ma super sexy nel look. E, una volta uscita dalla Casa di Cinecittà, Rita Rusic conferma quanto dimostrato nel reality show di Canale 5. Eccola infatti nell'ultimo selfie pubblicato su Instagram mentre si mostra in intimo ai follower, ammiccante alla telecamera. E la rete si infiamma.

Il selfie bollente di Rita Rusic

Occasione dello scatto è una delle uscite mondane della signora Rusic. "Getting ready for tonight", scrive l'ex attrice e produttrice, in vista di una serata importante. Che, tradotto in italiano, significa: "Preparandomi per questa sera". La lingerie è sexy ma eccentrica nei colori, viola e fucsia. Trucco glitterato sulle palpebre, rossetto rosso sulle labbra. L'audacia piace ai follower, che premiano il post con 4000 like in un'ora. "Manchi nella casa", scrive qualcuno. "Sensuale ma mai volgare", aggiunge qualcun altro.

Subito dopo l'uscita dalla Casa, per Rita è cominciato un nuovo periodo di successo mediatico. E' infatti spesso ospite dei talk show più blasonati di Mediaset, da Live non è la d'Urso a Pomeriggio 5. Appuntamento fisso è, invece, la puntata del GF Vip, che torna in onda anche questa sera in prima serata su Canale 5 (QUI LE ANTICIPAZIONI).