L'ex gf Roberta Beta: "Truffata a Capodanno, la villa prenotata a Cortina non c'era"

Brutta disavventura per Roberta Beta, l'ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello. Come racconta lei stessa al Corriere del Veneto, il suo Capodanno a Cortina d'Ampezzo è stato rovinato da una presunta truffa online: la villa che aveva prenotato e "fermato" con un bonifico di acconto non esisteva.

"Diversi giorni fa individuo questa bella villa su Booking.com, prendo contatti con la persona che se ne occupa per accordarmi per l’affitto. Seguo tutta la procedura del caso, bonifico di acconto compreso e lunedì sera ci mettiamo in viaggio. Una coppia di amici che doveva trascorrere le feste con noi arriva prima a Cortina e recatisi nel luogo dove doveva esserci la villa non trova nulla", racconta Roberta Beta al quotidiano del Nord Est. "Mi allertano e cerco di contattare il responsabile che comincia ad essere molto vago: ci dice che ci saremmo visti in un determinato punto della città, ci indica anche il tipo e il colore dell’auto. Alla mia richiesta di invio della posizione Gps precisa del luogo, mi risponde con una foto generica della zona".

Roberta Beta e il "vaffa" a chi l'ha truffata a Capodanno

A quel punto, prosegue Beta, "di fronte a tanta vaghezza mi insospettisco e comincio ad incalzarlo, ma lui e sempre più vago. Fino a quando non sparisce del tutto, non prima di essersi sincerato se noi avessimo effettuato il bonifico. Poi più nulla, telefono muto".

"Mi sono fidata perché Booking.com risulta essere uno dei migliori siti di questo genere, ma di fronte alla mia segnalazione si è limitato a rispondere con un messaggio che mi offriva aiuto per cercare un’altra sistemazione. Che ho trovato solo grazie all’intervento della mia amica Maddalena Meyneri, organizzatrice di Cortinametraggio. Sono molto amareggiata e voglio andare fino in fondo. Questa persona che ha truffato me appare molte volte su internet. Credo che vada fermata con tutti i mezzi a disposizione", conclude l'ex concorrente del Grande Fratello.

Alla fine Roberta Beta è riuscita comunque a passare il Capodanno a Cortina, come dimostrano le foto pubblicate sul suo account Instagram. La pr ha voluto poi mandare un messaggio molto diretto a chi ha a provato a rovinarle il Capodanno: "E vaffanculo ai truffatori".