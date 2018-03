"Derubata Roberta Bruzzone", danno la notizia ma la criminologa becca l'errore: che figuraccia

Brutta sorpresa giovedì mattina per Roberta Bruzzone. La nota criminologa ha subito un furto in un quartiere residenziale vicino Ostia, a Roma.

I ladri hanno rotto il finestrino della sua auto parcheggiata, rubando una borsa che era all'interno e un cellulare, che poi i carabinieri hanno ritrovato in un cespuglio vicino. "Qui ormai siamo alla follia - ha scritto su Facebook - Confermo che ieri ho subito un furto in auto. Bottino del rapinatore ben 35 euro e qualche spicciolo. E' successo ieri mattina alle 11.30 e non ho avuto nessuna conseguenza (ringrazio i Carabinieri della Stazione di via di Saponara per aver ritrovato anche il mio cellulare e per la grande professionalità mostrata".

La vera notizia però è un'altra, come fa notare ironicamente la Bruzzone nel post: "Secondo l'autorevole fonte 'fanpage' (che ha riportato la notizia del furto, ndr) udite udite, a me Michele Misseri avrebbe addirittura confessato di avere ucciso la figlia Sabrina... Ormai siamo al puro delirio! Ovviamente ho già screenshottato perché dopo questo mio post c'è da scommettere che il pezzo verrà modificato molto rapidamente... Ma come è possibile scrivere simili sciocchezze su una testata giornalistica? Potete informare l'autore del discutibile articolo che Sabrina Misseri è viva e vegeta e sta scontando l'ergastolo per il delitto di Sarah Scazzi e che Misseri mi disse cose molte diverse durante il nostro colloquio?". Detto fatto, dello strafalcione non c'è più traccia.