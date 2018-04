Roberta Capua torna in Rai, "Brava" è il suo nuovo talk

Ritorno al passato per Roberta Capua. Dopo 15 anni di assenza, la conduttrice napoletana, 49 anni, è pronta a tornare in Rai, azienda che agli inizio degli anni 2000 le ha affidato programmi di punta. Alla ex Miss Italia andrà un nuovo talk show intitolato "Brava", in onda su Rai Premium da stasera, mercoledì 11 aprile, alle 23. Il programma partirà da un punto di vista femminile per proporre a tutti, in modo semplice e brillante, persone e storie speciali, uno sguardo nuovo su ciò che ci circonda.

Lo show non avrà confini, grazie alle immagini e ai servizi dei filmaker e inviati in tutto il mondo ed è un talk-magazine di costume, società e intrattenimento, con una strizzatina d’occhio alla cultura e l’approfondimento. Ogni ospite avrà una storia interessante da raccontare, un valore speciale da approfondire. Nelle rubriche della trasmissione le due parole d’ordine saranno curiosità e fantasia.