Roberta Morise: "Con Carlo Conti una bella storia, poi la passione è sfumata"

Non ama molto parlare della sua vita privata Roberta Morise, ma Carlo Conti è una parte importante del suo passato e in un'intervista rilasciata al settimanale Chi non si è tirata indietro. "Con Carlo è stata una bella storia che poi si è logorata" ha spiegato, così come succede a tante coppie dopo anni che stanno insieme.



Una relazione molto profonda, che poi con il tempo ha preso un'altra piega: "Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia, che la passione piano piano purtroppo è sfumata. Sarà stata colpa della differenza d'età".



E' stata una decisione sofferta, così come difficile per Roberta Morise è stato venire a sapere del matrimonio del conduttore con Francesca Vaccaro, oggi mamma di suo figlio Matteo: "Ho saputo delle nozze da un'amica comune che ha ricevuto l'invito e ovviamente non potevo certo rimanere indifferente. Mi è venuto spontaneo prendere il telefono. 'E' vero che ti sposi con Francesca?' Lui è stato vago: 'E' vero che ne stiamo parlando, ci stiamo pensando...', 'Ma se ci sono già gli inviti'. Quando ci siamo lasciati si è detto che io volessi il matrimonio e i figli e Carlo no. Ma non era così, anzi...".



La conduttrice, tutti i giorni al fianco di Giancarlo Magalli a 'I Fatti Vostri', ha avuto poi un'altra lunga relazione, con Luca Tognola, finita poco meno di un anno fa.