Roberta Morise, l'incontro con Conti: "E' stato gentile, da lui auguri sinceri"

Roberta Morise è il nuovo volto femminile de "I Fatti Vostri". Una nuova e importante avventura per lei, che proprio alla presentazione dei palinsesti Rai ha ricevuto gli auguri di Carlo Conti, con cui anni fa ha avuto una lunga relazione.

"L'ho rivisto ed è stato molto gentile - ha raccontato al settimanale Spy - In fondo lui è il mio mentore e penso che i suoi fossero auguri sinceri. Ma non abbiamo contatti da molto tempo né alcun tipo di rapporto: per quanto mi riguarda è così con tutti i miei ex". Nessun astio, dunque, ma tra i due nessun contatto da quando si sono lasciati.

Ora nella vita della conduttrice c'è l'imprenditore svizzero Luca Tognola. Una storia a distanza - almeno per il momento - che la Morise spera si trasformi in qualcosa di più grande: "Lui dovrà fare il pendolare e darsi una mossa visto che fino ad ora sono sempre andata io a Lugano da lui. Comunque il matrimonio è di sicuro uno dei miei sogni". E chissà se dopo l'importante passo in Rai non ne arrivi anche un altro nella vita privata...