Dopo Eros Ramazzotti, Roberta Morise frequenta Ignazio de 'Il Volo'

L'estate è appena cominciata e, con essa, anche il valzer delle nuove coppie. Dopo gli intrighi degli (ex) sposi Belen Rodriguez e Stefano De Martino, adesso spunta una nuova accoppiata, ed è quella formata dalla conduttrice Roberta Morise (famosa negli ultimi mesi per un presunto flirt con Eros Ramazzotti) e il cantante de Il Volo Ignazio Boschetto.

A riportare il retroscena è il sito Dagospia. "La Morise prende il volo nel boschetto - scrive il giornalista Giuseppe Candela - La conduttrice de I Fatti Vostri (silurata per far posto a Samatha Togni) frequenta Ignazio de Il Volo. A fine giugno i due sono stati avvistati insieme in Calabria e, precisamente, sul lungomare di Cirò Marina. Ieri sera la showgirl gli ha dedicato una storia su Instagram mentre guardava il cantante in tv".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nessuno dei diretti interessati ha ancora commentato l'indiscrezione.