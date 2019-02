Roberta Morise, l'ex di Carlo Conti rischia di perdere la vista

Roberta Morise, ex modella, presentatrice, nonché ex compagnia di Carlo Conti ha svelato, in una lunga intervista a Gente, di avere un problema agli occhi con cui sta combattendo da tempo. Tutto è iniziato con un orzaiolo comparso circa due anni fa, ma ora Roberta rischia addirittura di perdere la vista.

Roberta Morise rischia di perdere la vista

"Già una volta ho rischiato di perdere la funzionalità dell’occhio destro. Non che il sinistro sia perfetto, però l’altro è particolarmente inguaiato. Un paio di anni fa un orzaiolo mi afflisse per tre mesi di fila. Andai da un oculista - ha raccontato al magazine la Morise - e rimasi scioccata".

La Morise ha raccontato a Gente di aver scoperto di avere la retina troppo sottile e una pressione sanguigna doppia rispetto alla norma: “Le conseguenze possono essere gravissime - ha spiegato Roberta Morise a Gente - dalla formazione di veri e propri fori, pericolosissimi per i cristallini, all’emergere del glaucoma, che induce alla cecità. Io ero già in uno stato avanzato di pericolo, per questo l’orzaiolo è diventato un calazio, una cisti sull’occhio dolorosissima”.

La Morise ha provato ad intervenire con l'operazione meno invasiva, il laser, ma oggi l'infezione si è ripresentata e dunque la showgirl ha riniziato la sua battaglia: "Per salvare l’occhio destro le sto provando tutte”, ha detto a Gente.