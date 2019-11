Roberto Farnesi, fine di un incubo per il protagonista de "Il paradiso delle signore"

Fine di un dramma per Roberto Farnesi; il bell’attore toscano ha raccontato l'incubo che ha vissuto al magazine Gente. Lui, affascinante 50enne, volto noto della tv italiana per aver interpretato ruoli nella soap di Canale 5, Centovetrine e in Le tre rose di Eva, ed oggi protagonista della fiction di successo della Rai "Il paradiso delle signore", è stato vittima di stalking da parte di una fan che egli stesso rivela sia stata presa.

Roberto Farnesi racconta il suo incubo

Da quanto raccontato, la donna avrebbe letteralmente perso la testa per lui tanto che si sarebbe presentata ripetutamente nel ristorante di sua proprietà e si sarebbe fatta trovare addirittura nel giardino di casa dell'attore. Lo stalking proseguiva anche sui social network dove la fan utilizzava identità fittizie. La questione è finita in tribunale ed è in attesa della sentenza.

Il futuro con la sua Lucya

L’incubo sembra ormai giunto al termine per Farnesi che ora può guardare al futuro e sognare una famiglia con la sua fidanzata Lucya Balestro di cui è molto innamorato nonostante la differenza di età che pare non spaventare i due. Lucya ha infatti 24 anni in meno dell’attore, ma si sa, in amore l’età non conta. Con la bella Lucya, Farnesi racconta di voler un figlio, senza necessariamente fiori d’arancio, anzi pare proprio che gli provochino una "certa allergia" ed è lui stesso ad ammetterlo nell’intervista a Gente.

Nessun desiderio di matrimonio

“Ho un grande desiderio: avere un figlio. Al matrimonio sono allergico, non sono abbastanza religioso per credere al sacramento e non mi sposerei nemmeno civilmente perché un contratto tra due persone che si amano è senza senso. Ma un figlio sì, lo vorrei, coronerebbe un legame forte, quello tra me e la mia compagna Lucya. La differenza d’età, 24 anni, non mi spaventa: è la stessa che c’era tra mio padre e mia madre che si amarono fino all’ultimo giorno di vita di lui ed ebbero 4 figli, io sono l’ultimo, nato quando papà aveva 56 anni. Ma io non voglio aspettare così tanto. Attendo solo che Lucya si stabilizzi sul lavoro, poi ci proveremo”.