Fiocco rosa per lo chef Roberto Valbuzzi, è nata la piccola Alisea

Il 2020 ha riservato un regalo davvero speciale per Roberto Valbuzzi e la sua Eleonora che sono diventati genitori della piccola Alisea. Ad annunciarlo con una story su Instagram è stato proprio il volto noto delle trasmissioni televisive 'Cortesie per gli ospiti' e 'Uno chef in trattoria'. Una story a cui è seguita una tenera foto della bellissima famiglia. La piccola è nata il 3 gennaio a poco più di un anno dal matrimonio dei genitori, convolati a nozze ad ottobre del 2018 dopo diversi anni di fidanzamento.

Alisea, principessa dei venti

Un nome speciale quello scelto da mamma e papà per la loro principessa. Alisea infatti prende il nome dal vento alizee (aliseo), importante soprattutto per chi naviga. Il dolce fagottino rosa di 3 chili è mezzo è venuto alla luce dopo un travaglio di circa 12 ore con parto naturale e senza epidurale.

Tantissimi auguri per il lieto evento

In questi giorni la famiglia è stata sommersa dagli auguri, così tanti che lo stesso Valbuzzi ha dichiarato di far fatica a rispondere a tutti. Oltre agli auguri dei fan non sono mancati quelli del collega Marco Bianchi, di Antonella Clerici, Samantha De Grenet e Veronica Maya.