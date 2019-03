Fogli, il toccante messaggio di Roby Facchinetti: "Caro Riccardo, hai subito un attacco atroce"

Sono tanti i personaggi dello spettacolo che in queste ore stanno comentando via social lo scontro tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona, avvenuto ieri durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi. E tra questi non poteva mancare Roby Facchinetti, ex partner professionale di Fogli nei "Pooh". Poco fa, il cantante ha dedicato al collega un tenero messaggio di sostegno.

Il messaggio di Roby Facchinetti a Riccardo Fogli

"Caro Riccardo - si legge - Mi dispiace tanto per quanto ti sta accadendo, ma so che sei una roccia e so che porterai a termine questa tua fatica al meglio, per poi riabbracciare finalmente tutta la tua famiglia. Perché per un uomo vero come te, loro sono e rimarranno sempre la cosa più importante della vita. Ti voglio bene e sappi che per me, ma anche per tutti coloro che hanno seguito l'atroce e incomprensibile attacco che hai subito, hai vinto comunque ancora tu: vinci sempre, anche nella tempesta. Ti abbraccio forte. Roby".

I vip sostengoo Riccardo Fogli

Una dedica carica d'affetto, che arriva insieme a quelle di tanti altri vip. Tra questi anche Rita Dalla Chiesa, Marina Fiordaliso ed Eva Henger. A pronunciarsi sulla vicenda anche la stessa Alba Parietti, opinionista dell'Isola "Voglio e devo dirvi come mi sento.Per onesta’ intellettuale. Rimugino da due ore. Ho mal di stomaco. Mortificata, dispiaciuta. Purtroppo, molto toccata, triste, ho già detto ciò che pensavo, in diretta, ma i contenuti del video di Corona, mi hanno lasciato veramente l’amaro in bocca, per la volontà di ferire una persona come Riccardo,che non lo merita, ma nessuno lo merita, già a terra, già ferito, già offeso dalla situazione complicata e delicata".

Corona contro Fogli: ecco che cos'è successo

Ma che cosa è successo precisamente ieri sera? Per chi si fosse perso la puntata - una delle più imbarazzanti in assoluto del reality - ve la raccontiamo noi: l'ex re dei paparazzi ha pensato bene di confezionare un video in cui dice al cantante di essere "cornuto" da ben quattro anni: "Ma noi che scegliamo di stare con donne giovani - ha proseguito l'ex agente fotografico - Dobbiamo accettarlo. Ormai, quando le cose diventano pubbliche, è meglio dire “ok, ci sta”. Alla fine siamo tutti un po’ cornuti, Riccardo". Le parole di Corona hanno mortificato profondamente Fogli, che dopo aver provato a resistere al pianto, è scoppiato in lacrime, continuando comunque a sostenere la fedeltà totale della moglie Karin Trentini.