Rodrigo Alves, il Ken umano espulso dal GF Vip inglese a causa di un “incidente"

Momento ‘no’ per Rodrigo Alves, meglio conosciuto dal pubblico italiano con il nome di ‘Ken Umano’ per via dei tanti interventi chirurgici che hanno stravolto i suoi connotati, recentemente esibiti nei programmi ‘Domenica Live’ e ‘Grande Fratello’.

Il 35enne di origini britanniche è stato espulso dal Grande Fratello Vip inglese dopo aver pronunciato alcune frasi a sfondo razzista che avevano indignato i telespettatori ed essersi reso protagonista di un non meglio precisato "incidente".

"Dopo un ulteriore incidente, Rodrigo è stato rimosso dalla Casa del Grande Fratello e non tornerà", ha fatto sapere la produzione del reality con un post su Twitter.

La decisione di provvedere all’allontanamento del concorrente sarebbe arrivata dopo un confessionale particolarmente turbolento, i cui dettagli non sono stati ufficialmente rivelati.

Stando al Daily Mail che ha tentato di ricostruire la vicenda attraverso le parole di un insider, "Rodrigo nel confessionale aveva cominciato a gridare e urlare, diventando piuttosto paranoico e isterico. I produttori si sono precipitati per parlare con lui e hanno fatto in modo che uno psicologo gli parlasse. Questi gli ha consigliato di pensarci due volte prima di andarsene, ma lui aveva già deciso e quindi ha chiesto di lasciare".

After a further incident, Rodrigo has been removed from the Big Brother House and will not be returning. #CBB pic.twitter.com/UEI6MYcNC1 — Big Brother UK (@bbuk) 25 agosto 2018





Il Ken Umano espulso dal GF Vip inglese

In seguito all’accaduto, Alves ha raccontato la sua verità al Daily Mail: "Me ne sono andato io, di mia spontanea volontà. I coinquilini erano diventati noiosi e sporchi, ormai avevo veramente poco da condividere con loro. In quella casa, poi, avevo anche iniziato a soffrire di claustrofobia".