Tutti come Belen, su Instagram spopola la ChallengeBelen

Che Belen sia tra i personaggi televisivi più amati, soprattutto per la sua grande autoironia, è un fatto ormai acclarato. Lo dimostra anche la copiosa partecipazione alla sfida lanciata su Instagram dalla bella show girl argentina. Si tratta in sostanza di replicare la foto in cui posa, in tutina aderente e leopardata, con una gamba appoggiata al muro.

La ChallengeBelen spopola

Sembrerebbe che la modella abbia lanciato la sua sfida dopo le tante imitazioni dei suoi follower, e poi ripostate poi da Belen, della sua posa non proprio naturale con gamba ad angolo retto, prima fra tutte quella di una ragazza in pigiama rigorosamente con stampa animalier.

Da lì la Challengebelen ed in poche ore sono state tantissime le foto scattate di ragazzi, ragazze, signore e perfino cani e bambini, tutti con la gamba alzata, con apertura più e meno ampia rispetto all'originale ovviamente, diventando un vero e proprio fenomeno social. Tutte visibili nelle stories di Instagram della modella.