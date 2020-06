Romina Carrisi compie 33 anni, il post: "Potevo restare schiacciata dalla mia vita"

Compleanno romano per Romina Carrisi. La figlia di Al Bano e Romina ha festeggiato nella Capitale i suoi 33 anni (mistero con chi), circondata da fiori e palloncini, come si vede nella foto pubblicata su Instagram. Fidanzata o no, Romina è felice e in un giorno così speciale ha voluto condividere con i follower questa serenità, raggiunta con il tempo e grazie a un grande lavoro su se stessa.

"Grazie per tutto l'amore che ho ricevuto - scrive - Mi chieso sempre 'cos'hai imparato quest'anno? Come ti sei evoluta da quello precedente?'. Ho imparato che mi devo (anche) accettare così come sono. Mi metto i maglioni al contrario e mangio patatine fritte anche se dovrei essere a dieta. Non farò mai la modella di intimo, e va bene cosi. Ho iniziato ad accettarmi con tutte le idiosincrasie che ho collezionato negli anni. Non sono dove vorrei essere ma di sicuro (e ringraziando il cielo) non sono più dov'ero 10 anni fa, un gran lavoro su me stessa avvenuto nel backstage... E sono ancora work in progress. Mi rendo conto di aver vissuto una vita piena - si legge ancora nel post - emotivamente impegnativa e potevo esserne o schiacciata e amareggiata, provocando dolore per far compagnia al mio, oppure imparare la lezione e migliorarmi. Non vi dico che son diventata Madre Teresa, sbaglio anche io! Però quello che vi sto cercando di dire è di essere felici. Perché se sei felice, anche le persone intorno a te lo saranno. E non c'è cosa più bella di vedere le persone che ami semplicemente sorridere".

E la persona più felice nel vederla sorridere così, a 33 anni, è la mamma. "Te lo meriti tutto e di più" commenta Romina Power, impaziente di festeggiare con la 'piccola' di casa.