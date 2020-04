Al Bano: "Mia figlia Romina jr bloccata a Ibiza"

La 'quarantena allargata' a Cellino San Marco ha riacceso i riflettori sulla vita privata di Al Bano. Le foto social di Loredana Lecciso delle ultime settimane, sempre in sua compagnia, poi l'arrivo di Romina Power: è bastato poco per far ripartire i più curiosi - e morbosi - rumors intorno al cantante, che ha chiarito una volta per tutte di essere tornato insieme alla madre dei suoi figli più piccoli, Jasmine e Bido.

La vera notizia, però, è che questo ritorno di fiamma è avvenuto quattro anni fa, come ha spiegato Al Bano all'Adnkronos: "Sono quattro anni che abbiamo superato la crisi. Abbiamo passato momenti tosti, non lo nego, ma la cosa che abbiamo in comune è un forte senso della famiglia". Poi la precisazione su Romina: "Non ho mai detto che 'manteniamo le distanze'. Con lei ho ottimi rapporti e lavoriamo insieme da anni. Ora è qui a Cellino nella sua casa. Qui c'è anche nostro figlio Yari mentre Cristèl sta a Zagabria con la sua famiglia ma la sentiamo tutti i giorni via Skype. Romina jr. invece si trova bloccata ad Ibiza, sta bene e aspetta di rientrare in Italia".

Un weekend sulla perla delle Baleari che si è trasformato in quarantena per la 'piccola' di Al Bano e Romina, che su Instagram condivide la sua nostalgia di casa: "L'umore fluttua, la fame è sempre con coltello e forchetta in mano. La ricrescita incombe, la pedicure un ricordo lontano. La natura sboccia, le api ronzano. I pensieri tanti e sparpagliati ma le paure sempre le stesse... E alla fine, sarà solo un ricordo malinconico di un periodo che speriamo di non dover mai più assaporare. Tenete i nervi saldi e le mani pulite. Ce la dovremo fare".