Romina Carrisi di nuovo single? Il post sospetto

"Ho iniziato a frequentare un uomo che mi fa stare bene, è stata una sorpresa totalmente inaspettata" così Romina Carrisi aveva fatto sapere settimane fa di non essere più single, ma sui social non c'è traccia di lui. Non solo, qualche giorno fa la figlia di Al Bano e Romina ha pubblicato su Instagram un post sospetto: "Chi cade e si rialza è più forte di chi non cade mai".

Scivolone in amore per Romina? Se così fosse non si piange certamente addosso: "Non abbiate paura di cadere - scrive ancora - Mettetevelo pure il tacco 12".

In questi giorni per lei niente tacchi però. In vacanza in Croazia da sua sorella Cristel, Romina si sta godendo la pace e il relax, a piedi nudi e senza presunti fidanzati intorno...