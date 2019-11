Romina Jr seduta sulla tomba del nonno: mamma Romina Power la difende dalle critiche

Tanti, tantissimi i like che sono arrivati come apprezzamento della foto che su Instagram mostra Romina Carrisi seduta sulla tomba del nonno Tyron Power, ma pure presenti sono state le critiche per quella che alcuni hanno definito una mancanza di rispetto per il defunto, ripetute così tanto da indurre mamma Romina Power (figlia del noto attore) a intervenire per placare i giudizi più malevoli.

“Ho sentito che eri piuttosto affascinante. Avrei voluto conoscerti…”, ha scritto la figlia di Al Bano e Romina a corredo dello scatto che la mostra seduta sulla tomba del nonno, all’Hollywood Forever Cemetery, in California, in occasione dell’anniversario della morte avvenuta esattamente 61 anni, il 15 novembre 1958. Tuttavia, il nostalgico pensiero tanto carico d’affetto non è servito a mettere d’accordo tutti i follower, alcuni contrariati dalla scelta di mostrarsi così in un cimitero.

Romina Jr seduta sulla tomba del nonno: il commento di Romina Power

“Almeno potresti non sederti sulla tomba... Un po' di rispetto e buon senso non guastano mai”, ha scritto qualcuno a margine dello scatto che su Instagram mostra Romina Carrisi seduta sulla tomba del nonno Tyrone Power; “Ormai ogni occasione é buona per mettersi in mostra. Non c'è più rispetto neanche per i defunti”, ha aggiunto qualcun altro che ha suscitato la reazione di mamma Romina pronta a difendere la ragazza.

“Ma come siete cattive! La tomba di mio padre e' una panchina. Non ci si siede solo lei. Ma anche molti estranei che lo hanno amato . Ogni occasione è buona per sputare fiele sui miei figli. Per favore smettetela”, ha sbottato la cantante, ringraziata dalla figlia per il chiarimento che ha messo in luce la bontà di un gesto esente da qualsiasi superficiale ostentazione.