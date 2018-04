Romina Power Carrisi, la verità sui genitori: "Il sole dopo il diluvio"

Al Bano e Romina, una coppia indimenticabile che continua a far sognare chiunque. Dopo anni di gelo tra i due è tornato il sereno e il riavvicinamento, seppur artistico, fa sperare molti fan in un ritorno di fiamma (certamente più difficile).

I primi ad essere felici dei loro rapporti distesi sono i figli. "Sono contenta che siano tornati a lavorare insieme - ha rivelato Romina Power Carrisi sulle pagine di Chi - Ritrovare il sereno dopo anni di guerra è come quando spunta il sole dopo il diluvio, in quel momento ringrazi gli angeli e gli dèi".

Quelli della separazione sono stati anni difficili per lei, ancora bambina: "Quando i miei si sono lasciati avevo 12 anni e non ho avvertito subito il cambiamento perché continuavano a viaggiare mentre io vivevo a Cellino. Fu una maestra, a scuola, a renderlo vero, a farmi sentire come se fossi 'diversa' solo perché i miei genitori si erano lasciati. Nell'Italia di quegli anni il divorzio non era previsto, si sentivano tutti in diritto di giudicare". E ricorda anche la drammatica scomparsa di sua sorella Ylenia, nel '93: "Avevo sei anni, i miei genitori portarono me e Cristèl a vivere in Svizzera a casa di amici per un mese e mezzo perché dovevano andare a cercare Ylenia. Ricordo i collage di fotografie che facevamo per dirle 'bentornata'. Ma non è mai tornata".

Ora, finalmente, il sereno. Romina vive a Cellino e ha un ottimo rapporto anche con gli altri due figli di Al Bano, nati dalla relazione con Loredana Lecciso: "Sono i miei fratelli, li ho visti nascere. Ricordo che davo il latte a Jasmine e le cambiavo il pannolino mentre oggi lei ha 16 anni e andiamo in palestra insieme e parliamo di diete. Con lei e Al Bano Jr ridiamo tanto".