Romina Power, nessuna crisi con Al Bano: "Tutte palle"

Un'intervista di Romina Power in cui dichiara di non voler più cantare con Al Bano? "Tutte palle!" è la secca smentita della diretta interessata, che su Instagram ha condiviso uno degli articoli in cui si parlava proprio di questo.

A lanciare per primo l'indiscrezione è stato Riccardo Signoretti, che giorni fa a Mattino 5 aveva fatto sapere di aver raccolto la testimonianza della cantante: "Romina di solito si arrampica sugli specchi, rispondendo con altre domande, ora invece si è aperta".

"Cosa mi tocca leggere sul web - ha commentato Romina -. Non credete a una sola parola". Nessuna crisi per la coppia d'oro della musica italiana. I fan potranno continuare a vederli ancora insieme... Almeno sul palco.