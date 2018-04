Romina Power cancella il post su Al Bano e abbassa il tiro: l’appello “col cuore in mano”

Nella serata di ieri, a poche ore dal caos mediatico scaturito dalla telefonata di Al Bano alla trasmissione ‘Storie Vere’ e dalla replica di Loredana Lecciso ormai definitivamente ex compagna, Romina Power ha preso la parola con un post su Instagram dai toni piuttosto arrabbiati nei confronti del gossip.

“Tutti questi programmi di gossip stanno giocando con il fuoco facendo arrabbiare Albano. Se avrà una ripercussione sulla sua salute, li riterrò responsabili. Per favore smettetela di speculare su di lui, su di noi. Grazie" aveva scritto la cantante in merito all’accaduto, episodio commentato ulteriormente dallo stesso Al Bano che a ‘Un giorno da pecora’ aveva parlato del suo “cuore affaticato che batte per sopravvivere”.

Tuttavia, poco dopo aver condiviso con i fan il suo pensiero, Romina Power ha cancellato quel post per sostituirlo con un altro dai toni meno forti.

“Per favore diamo una tregua ad Albano e creiamo pace e serenità per tutti. Parlo ai cuori dei giornalisti, come se questa fosse la vostra famiglia e non fossimo solo dei personaggi da ‘spennare’. Ve lo chiedo col cuore in mano. Grazie”: questo il messaggio che tutt’ora campeggia sulla pagina social della ex moglie dell’artista pugliese, sostenuta da quanti fanno ‘il tifo’ per l’amore tra lei e Al Bano che considerano eterno e chi, al contrario, non appoggia la sua esposizione sulla questione tra Al Bano e la madre dei suoi due figli più piccoli.