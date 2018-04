Romina Power ringrazia Caterina Balivo: “Sei un raro esempio in tv”

Da Rai Uno a Canale 5, dalla chiamata telefonica alla replica sui vari settimanali: difficilissimo in questi giorni non sentire o leggere dell’affaire del momento che pone Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso ai vertici di un triangolo spigolosissimo.

Difficile, ma non impossibile, visto che un’eccezione alla regola che sonda i come, i quando e i perché sottesi al burrascoso addio tra il cantante e la ormai ex compagna pugliese, c’è e si chiama Caterina Balivo.

A far notare che la conduttrice del programma pomeridiano di Rai Due ‘Detto Fatto’ è tra le poche a non occuparsi della vicenda è stata proprio Romina Power che, su Instagram, l’ha ringraziata pubblicamente.

“Un GRAZIE a Caterina Balivo per aver accolto la mia richiesta di silenzio e di rispetto. Raro esempio in tv” è stato il messaggio postato dalla cantante a cui la stessa Balivo ha risposto con un commento: “Tu sei un esempio Romina, spero che presto l’armonia possa tornare a Cellino”.

“Anche lei è una mamma e capisce. Quando trionfa l’umanità sull’avidità” ha aggiunto ancora Romina che già nei giorni scorsi aveva espresso il desiderio che non si parlasse più della situazione per rispetto delle persone coinvolte e soprattutto per tutelare la salute di Al Bano.