Romina Power continua a cercare la figlia: "Ylenia, dove sei?"

Una ricerca disperata che va avanti da 25 anni. Romina Power continua a non perdere le speranze di ritrovare sua figlia Ylenia, scomparsa nel nulla a New Orlens nel 1994, e novembre - mese in cui è nata - è il periodo dell'anno in cui i ricordi bussano ancora di più alla sua porta, insieme alla voglia di riabbracciarla.

A poche ore dall'appello social con cui ha chiesto ai follower di contattarla nel caso qualcuno la riconoscesse, la cantante pubblica su Instagram un'altra foto della figlia, che il 29 novembre compirebbe 49 anni. "Ylenia mia. Dove sei?" si chiede Romina, che non smetterà mai di cercarla.

"Non ho mai perso la speranza di abbracciarla di nuovo" ha scritto sempre sul social, una speranza che nessuna mamma perderebbe mai.