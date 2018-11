Romina Power, il ricordo di Ylenia nel giorno del suo compleanno

E' una ferita nel cuore che non si rimarginerà mai per Romina Power la scomparsa di sua figlia Ylenia. Sono passati 24 anni da quando si sono perse le sue tracce, a New Orleans, ma la cantante continua a sperare che sia ancora viva da qualche parte. E come ogni anno, il 29 novembre - giorno del suo compleanno - le dedica un pensiero sui social.

"Buon compleanno dolce mio - ha scritto su Instagram accanto a una vecchia foto che le ritrae insieme, abbracciate - Ovunque tu sia". Un messaggio pieno d'amore che Romina spera possa arrivare a sua figlia.

Sulla scomparsa di Ylenia Carrisi sono state seguite tantissime piste, ma nessuna si è mai rivelata risolutiva, tanto che il tribunale di Brindisi, nel 2014, ne ha dichiarato la "morte presunta".