Romina Power tuona: "Vi riterrò responsabili di ripercussioni sulla salute di Albano"

"Tutti questi programmi di gossip stanno giocando con fuoco facendo arrabbiare Albano. Se avrà una ripercussione sulla sua salute, li riterrò responsabili. Per favore smettetela di speculare su di lui, su di noi. Grazie". Così Romina Power tuona sui social dopo l'ennesimo parapiglia mediatico sul cosiddetto "triangolo" Albano - Lecciso - Power. Un messaggio in difesa dell'ex marito che è stato successivamente cancellato.

Le parole della cantante americana arrivano a poche ore dall'ultimo intervento televisivo di Cellino San Marco, che questa mattina, in occasione della trasmissione "Storie Italiane", ha telefonato in diretta per confermare definitivamente la fine della storia con Loredana Lecciso dopo mesi di pettegolezzi. Dopo quell' "incursione" in tv, Albano ha ribadito il concetto in radio nel programma "Un giorno da pecora" sottolineando per primo la sua delicata situazione di salute: "Ho le scatole piene di queste storie, io sono una persona onesta - ha spiegato l'artista 74enne - Il mio cuore è affaticato e ora batte per sopravvivere. La Lecciso è andata via di casa a dicembre, lei e io sappiamo il perché, ma non deve dare adito nel far crescere queste voci, queste malelingue".