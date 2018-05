Romina Power ricorda la figlia Ylenia scomparsa 25 anni fa: la dedica su Instagram

Sono passati 25 anni da quando di Ylenia Carrisi si sono perse completamente le tracce.

In questi anni sulla scomparsa misteriosa della primogenita di Al Bano e Romina Power avvenuta a New Orleans nel 1994 si è detto tutto e il contrario di tutto senza mai arrivare ad una verità assoluta che potesse mettere la parola fine ad un evento inspiegabile, ancora oggi al centro dei pensieri dei genitori talvolta inclini a ricordare pubblicamente l’amata figlia.

A qualche ora dalla Festa della mamma, ci ha pensato la cantante a dedicare alla sua Ylenia un pensiero su Instagram.

“Thinking of Ylenia and this heart appeared in the sky”, (“Mentre pensavo a Ylenia è apparso questo cuore in cielo”) ha scritto Romina a corredo della foto che mostra una nuvola a forma di cuore nel cielo limpido, riflessione la sua che lascia intendere come il pensiero della ragazza, della donna che oggi avrebbe 47 anni, resti una costante della sua vita (l'argomento sarà affrontato anche nell'Intervista a Maurizio Costanzo).

Romina Power, il commovente appello per la figlia Ylenia

L’ultima volta che Romina Power ha ricordato Ylenia Carrisi è stato all’inizio del 2018.

“Con l'arrivo del nuovo anno, ancora una volta mi chiedo: dov'è Ylenia?, ha scritto su Instagram a proposito della figlia scomparsa: "Dov'è Ylenia? E dove sono le centinaia di ragazze che ogni anno scompaiono a New Orleans?".

Sulla sparizione di Ylenia dagli anni '90 ad oggi sono state seguite le piste più diverse, ma nessuna si è mai rivelata risolutiva. Il tribunale di Brindisi ne ha dichiarato la “morte presunta”.