Romina Power, look anni '20: elegante (e irriconoscibile)

Al primo sguardo poteva sembrare un'elegante festa di carnevale, invece no. Il look anni '20 che sfoggia su Instagram Romina Power arriva direttamente dal set di 'Nightmare Alley', il nuovo film di Guillermo del Toro, in cui ha un piccolo ruolo.

Capelli raccolti e leggermente arricciati, un abito nero che lascia appena intravedere le spalle, Romina è irriconoscibile ma sempre bellissima. "Sul set di Nightmare Alley sorseggiando un Martini analcolico" ha scritto accanto alla foto, poi un altro scatto insieme al regista Premio Oscar.

La recitazione è nel dna di Romina, figlia degli attori hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian, anche se vederla cantare sul palco accanto ad Al Bano - come al Festival di Sanremo pochi giorni fa - resta la versione preferita dagli italiani.