Romina Power, momento nostalgia: la foto con la mamma Linda Christian

Ama fare tuffi nel passato Romina Power, soprattutto su Instagram. La cantante, che da aprile si trova a Cellino San Marco - nella tenuta di Al Bano, dove ha una sua dependance - condivide spesso vecchie foto di famiglia. Sono di pochi giorni fa quelle con il figlio Yari, ma non mancano ovviamente quelle con Ylenia e le altre figlie, così come all'appello ci sono le sue da bambina e dei genitori insieme.

Bellissima la foto pubblicata proprio questa mattina: lei e la mamma, l'attrice Linda Christian, insieme in un angolo di giardino, accanto a una statua. Scanzonata e sorridente lei, più seria la madre, star del cinema negli aanni '50 e '60. "Un fotografo mi ha mandato questa foto con mamma. 1967 circa" fa sapere Romina, che allora aveva appena 16 anni. Tre anni dopo avrebbe sposato Al Bano, dal quale ha avuto i suoi 4 figli.

Chi era Linda Christian

Nata in Messico, iniziò da giovanissima la carriera cinematografica. Il successo arrivò nel '54 con la serie televisiva 'Casino Royale', poi recitò in 'L'ora di Hitchcock' e in diversi film italiani, ma la vera consacrazione come star avvenne grazie al matrimonio con Tyrone Power, celebrato a Roma nel gennaio del 1949, dopo due anni di fidanzamento, e festeggiato da migliaia di persone. Una storia travagliata che finì nel 1956 con il loro divorzio. Nel 1988 la sua ultima apparizione sulle scene, per poi ritirarsi a vita privata. Linda Christian morì nel 2011 a Palm Springs, in California, con la figlia Romina accanto che l'assistì in una lunga battaglia contro un tumore.