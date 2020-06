Domenica In, Romina Power piange la sorella morta: "Migliore di me, ma più sfortunata"

"E' dura, ma se prendo un impegno lo tengo fino all'ultimo". Comincia così il ricordo di Romina Power della sorella Taryn, scomparsa ieri a 67 anni per leucemia. La cantante è stata ospite dell'ultima puntata di 'Domenica In', in onda oggi pomeriggio su Rai Uno con la conduzione di Mara Venier: aveva deciso da tempo di essere presente e ha mantenuto la promessa nonostante il lutto avvenuto ieri. Sul finire della diretta, poi, proprio alla sorella ha dedicato la sua nuova canzone 'Una canzone complice', contenuta nell'ultimo album 'Raccogli l'attimo'.

Romina Power piange la sorella morta

Taryn combatteva da un anno e mezzo contro la malattia. Ad avvisare Romina della morte è stata la figlia della donna, Thai, una fotografa. "Nessuno se lo aspettava, è stata dura - dice commossa - Oggi si sconfigge la leucemia, è stata nella migliore clinica degli Usa, ma tutto quello che faceva non funzionava, non so come sia stato possibile". Poi racconta un dettaglio: "Dicono che prima di morire ha allungato le braccia chiamando la madre, avrei voluto essere lì con lei ma non è stato possibile. Mi hanno raccontato che è successa una coincidenza strana: è morta venerdì alle 9.53 ed è nata nel 1953. Lei che era così precisa, lo è stata anche in quel momento".

L'ultima telefonata: "Voleva parlare, ma non ci riusciva"

Negli ultimi tempi le due sorelle si sentivano via Skype, mentre non si vedevano di persona da un anno. Romina non ha ancora deciso quando raggiungerà la famiglia della sorella negli Stati Uniti, complici le difficoltà dovute all'emergenza coronavirus. "Nella nostra ultima telefonata eravamo in video e lei chiudeva in continuazione gli occhi dicendo 'vorrei parlare più a lungo, ma non ci riesco'. Ogni giorno faceva trasfusione di piastrine ed ogni giorno sparivano come acqua pura. Era giorno più stanca, da qualche mese che andava avanti così. Eravamo tutti speranzosi che migliorasse, lei non ce l'ha fatta".

"L'ultima cosa che mi ha mandato è stato un disegno con la canzone 'I just Call to Say I Love You'". "Non ci vedevamo da un anno, sono stata da lei per un mese lo scorso aprile, nel Winsconsin. Tornavamo bambine insieme, giocavamo insieme a Burraco, era uno show giocare con lei".

Romina descrive la sorella come una donna semplice, disinterassata alla fama. Attrice di talento, ha preferito dedicarsi alla famiglia: ha sposato un uomo indiano, nativo americano, di nome Bill. Dall'amore è nata la figlia Stella. "Era più bella e più intelligente di me, ma meno fortunata. Ha sempre fatto scelte anti-conformiste, ha faticato per vivere come voleva. Quando non insegnava faceva lavori semplici, come intagliare il legno, amava la semplicità, non cercava la fama né i soldi. Lei era la persona tra le più spirituali che conosca".

"Ci rimangono solo i ricordi - conclude - Sentirò la sua mancanza per la vita, ma non devo pensare al mio egoismo, bensì a lasciare che il suo spirito si innalzi".