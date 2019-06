Romina Power ricoverata: la foto e il messaggio dall’ospedale

E’ stata la stessa Romina Power a comunicarlo ai fan con uno scatto pubblicato su Instagram: la cantante è stata ricoverata in ospedale e fortunatamente adesso tutto sembra risolto.

“Tutto bene quel che finisce bene! Grazie a tutti i dottori, infermieri e anestesisti” ha scritto la cantante a corredo della foto che mostra il suo pollice in su e il tipico bracciale ospedaliero attorno al polso. Nessun ulteriore dettaglio in merito, ma il suo grazie rivolto anche agli anestesisti lascia ipotizzare che Romina Power possa aver subito un’operazione.

Romina Power in ospedale, il commento della figlia Romina Jr

Tra i tanti i messaggi dei fan che stanno commentando la foto per augurare una pronta guarigione a Romina Power è comparso anche il pensiero di Romina Carrisi: “Love you momm. Solo per te e i voli internazionali mi sveglio alle 6 del mattino”, ha lasciato scritto la figlia più piccola che la cantante ha avuto da Al Bano. E a lei la ragazza ha anche dedicato una storia Instagram ripostando la foto pubblicata dalla madre con il commento “Strong woman”, ovvero “donna forte”.

Romina Power in ospedale, ancora sconosciuti le cause

Oltre alla foto e al breve messaggio di ringraziamento, al momento restano sconosciute le cause del ricovero in ospedale di Romina Power che, tuttavia, sembrano essere state dettate da un motivo inaspettato.