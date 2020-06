Mara Venier spiazza Romina Power: "Rifiuti ogni approccio". Lei racconta la sua vita da single

Romina Power e l'amore. Solitamente riservata circa la sua vita privata, la cantante si è trovata in mezzo ad una discussione sui sentimenti durante l'ultima puntata di Domenica In ed ha raccontato come è oggi il suo rapporto con gli uomini.

Romina Power e l'amore

"So che sei molto corteggiata ma non vuoi uomini, rifiuti ogni approccio. Ogni tanto invece dovremmo anche dire 'va beh', dovremmo accettare che a volte l'amore non è esattamentecome vogliamo", ha detto Venier a Romina. Secca la replica di Romina: "Non dobbiamo accontentarci"

"L'ideale non esiste", ha proseguito Venier, "Mio marito è pieno di difetti ma io lo amo così. Tu invece non ti lasci andare mai". Romina: "Io ho come una barriera. Più vado avanti, più divento schizzinosa. A volte non riesco neanche a finire la cena con qualcuno, non vedo perché dovrei sopportarlo. O ti trovi o lascia perdere, sto meglio da sola o con i cani".

Una chiacchierata, questa, che spazza via tutti i rumors su un presunto ritorno di fiamma tra Romina e Al Bano, storico partner nella vita privata e professionale, da cui ha avuto quattro figli. Ma è proprio a proposito di Al Bano che l'artista americana racconta un aneddoto circa il loro primo incontro sul set del film 'Nel Sole': "Io e Al Bano ci ritrovavamo nella stessa zona del giardino senza farlo apposta, lontano da tutti gli altri. C'era una scena in cui dovevamo darci un bacio e lui, ogni volta che provavamo, dopo mi regalava una rosa rossa".