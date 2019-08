Romina Power, la vecchia foto di Ylenia: "Quando le estati erano felici"

E' una ferita che non si rimarginerà mai per Romina Power la scomparsa di sua figlia Ylenia. Nel '93 la ragazza, allora 23enne, fece perdere le sue tracce a New Orleans, durante un viaggio negli Stati Uniti, e il 1 dicembre 2014 ne venne dichiarata la morte presunta. Istanza richiesta al tribunale di Brindisi da Al Bano, pur non avendo mai avuto il placet dell'ex moglie, che ha sempre sperato e continua a farlo.

Romina ricorda spesso la figlia sui social, lasciando spazio alla nostalgia, e in pieno agosto come non rievocare quelle estati trascorse in famiglia. "La mia splendida Ylenia con Muffy - scrive accanto a una foto che ritrae la figlia, giovanissima, in giardino con un'amica - Molto tempo fa e in un posto lontano, quando ancora le estati erano lunghe e felici".

Sulla scomparsa di Ylenia Carrisi sono state seguite tantissime piste negli anni, ma nessuna si è mai rivelata risolutiva. Niente, però, può impedire a una mamma di sperare di riabbracciare sua figlia.