Ronaldo in ospedale a Ibiza

E' stato dimesso martedì mattina dall'ospedale di Ibiza, dove era ricoverato per una polmonite, l'ex attaccante di Real Madrid, Barcellona, Inter e Milan, Ronaldo.

Il "Fenomeno", a quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo As, ha lasciato il Policlinico Nuestra Senora del Rosario poco dopo le 10.30 da una uscita secondaria per evitare i giornalisti che assediavano da ore la struttura. Colpito da una forte febbre mentre si trovava in vacanza sull'isola, Ronaldo venerdì si è recato al pronto soccorso dell'ospedale Can Misses per accertamenti che hanno evidenziato la polmonite, dopo qualche ora nella struttura pubblica l'ex stella del Brasile si è diretto al Policlinico dove ha trascorso 4 giorni.