Vacanze romane per Ronn Moss, l'attore è ancora "beautiful"

Ridge è sempre Ridge. E se Ron Moss ci ha messo anni per provare a slegarsi da quel personaggio diventato ormai troppo ingombrante, al pubblico italiano non basta una vita per dimenticarlo. Missione impossibile.

E' bastato vederlo comparire, martedì sera, a sorpresa nel bel mezzo di un evento esclusivo sulla terrazza di Palazzo Naiadi, lussuoso hotel di Roma, a Piazza della Repubblica, per capire che il bello e tenebroso di casa Forrester è una vera e propria icona della tv. Pantalone nero, t-shirt bianca ad evidenziare un pettorale ancora bello arzillo e una bandana rossa che forse poteva risparmiarsi, ma che certamente lo aiutava ancora meno a passare inosservato. L'attore, 66 anni, ha ancora sensualità da vendere e un fascino intramontabile, frutto di anni e anni di passione consumata in quei 20 minuti dopo il tg delle 13.

Ronn Moss, ospite dell'hotel, si è concesso a flash e selfie di rito, chiacchierato qualche minuto con lo chef Niko Sinisgalli (protagonista della serata, in cui ha presentato il suo nuovo menu), per poi rifugiarsi in un angolo insieme alla moglie e all'attrice Sofia Milos - star di "Csi Miami" - zona off-limits per curiosi e giornalisti. "Non vuole rilasciare interviste - ci spiega quando proviamo ad avvicinarci la manager dell'hotel, sua amica e 'bodyguard' per una serata - E' in vacanza a Roma e si sta rilassando". Messaggio ricevuto. Qualche foto però siamo riusciti a "rubarla", quando ancora era concesso.

