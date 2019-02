Rosa Perrotta incinta: "Ho pianto, non mi sentivo pronta". E rivela il nome del bambino

E' un momento d'oro per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Gli ex concorrenti di Uomini e Donne - protagonisti dell'edizione 2016/2017 - stanno per diventare genitori per la prima volta. Intervistata dal settimanale Oggi, l'ex tronista racconta le emozioni della gravidanza.

Rosa Perrotta incinta: "Non mi sentivo pronta"

Rosa ammette che il bambino non era nei progetti della coppia. All'inizio, dunque, quando ha scoperto di essere incinta, ha prevalso la paura "Ricordo che mi ero messa a piangere - dice - non mi sentivo pronta, un figlio è una grande responsabilità e desideravo il meglio per lui". A sostenerla in quei momenti, ovviamente, c'è stato Pietro: "Devo dire, però, che lui è stato bravo a rassicurarmi".

Ora che il panico è passato, la coppia fa progetti per il futuro. Presto si trasferiranno da Napoli a Milano, perché ritengono che la città sia la soluzione migliore per una famiglia di oggi, soprattutto in considerazione del fatto che i due si trovano molto spesso a viaggiare per lavoro, tra un'ospitata televisiva e campagne pubblicitarie. Lui, che lavora in uno studio di avvocati, chiederà probabilmente un trasferimento nel capoluogo meneghino. "Andremo a Milano - prosegue Rosa - Il posto migliore per crescere un figlio, almeno credo".

Il nome del figlio

La coppia ha già scelto il nome per il frugoletto. Se nascerà maschio si chiamerà Domenico, mentre se sarà una femminuccia avrà il nome di Cleopatra. "Perché è il nome di una regina indipendente, precisa la bellissima napoletana.

Il matrimonio

E del matrimonio, invece, che cosa ne è stato? Ricordiamo che esattamente un anno fa Pietro ha fatto la sua proposta di nozze in diretta alla compagna durante una puntata dell'Isola dei Famosi. "La data - spiega Rosa - sarebbe il 7 giugno ma io sarò di 8 mesi. Quindi dipenderà dalla gravidanza".