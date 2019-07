Uomini e Donne, Rosa Perrotta mamma: è nato Domenico

Fiocco azzurro per Rosa Perrotta. Oggi, giovedì 25 luglio, l’ex tronista di Uomini e Donne è diventata mamma del suo primo figlio, Domenico, frutto dell’amore per il compagno Pietro Tartaglione, conosciuto ormai due anni fa proprio nel dating show condotto da Maria De Filippi. La notizia è arrivata via social: “La felicità pesa 4 kg”, ha scritto Pietro dando il dolce annuncio accompagnato la foto del braccialetto messo al polso del bambino appena nato.

L’annuncio della gravidanza, invece, era arrivato a gennaio. Il piccolino è arrivato a sorpresa. "Ricordo che mi sono messa a piangere (quando ho scoperto di essere incinta, ndr) – ha raccontato Rosa - non mi sentivo pronta, un figlio è una grande responsabilità e desideravo il meglio per lui". A sostenerla in quei momenti, ovviamente, c'è stato Pietro: "Lui è stato bravo a rassicurarmi". Da allora hanno sempre condiviso la gestazione via social, tra le “voglie” di Rosa e la pazienza di papà Pietro, sempre pronto a supportare la sua amata.

Presto il trasferimento a Milano

Dopo la nascita del piccolo, ora c’è un nuovo progetto. Presto i due si trasferiranno da Napoli a Milano, perché ritengono che la città sia la soluzione migliore per una famiglia di oggi, soprattutto in considerazione del fatto che i due si trovano molto spesso a viaggiare per lavoro, tra un'ospitata televisiva e campagne pubblicitarie. Lui, che lavora in uno studio di avvocati, chiederà probabilmente un trasferimento nel capoluogo meneghino. "Andremo a Milano, è il posto migliore per crescere un figlio, almeno credo", ha dichiarato Rosa.

Matrimonio Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

E del matrimonio, invece, che cosa ne è stato? Ricordiamo che esattamente un anno fa Pietro ha fatto la sua proposta di nozze in diretta alla compagna durante una puntata dell'Isola dei Famosi. La data sarebbe stata il 7 giugno, ma la gravidanza ha cambiato inevitabilmente le priorità della coppia.