Uomini e Donne, Rosa Perrotta pronta al parto: “Potrebbe nascere oggi”

Conto alla rovescia per Rosa Perrotta. La gravidanza è ormai agli sgoccioli e l’ex tronista di 'Uomini e Donne' non veder l’ora di abbracciare il suo primo figlio, frutto dell’amore per il compagno Pietro Tartaglione, conosciuto ormai due anni fa proprio nel dating show condotto da Maria De Filippi. L’emozione è alle stelle e Rosa condivide con i fan l’evoluzione della situazione. Il parto potrebbe avvenire oggi: “Oggi è il famosissimo 22 luglio, è il nostro giorno (il giorno fortunato suo e Pietro, ndr). Vediamo se entro stasera questa giornata darà i suoi frutti, ma ho i miei dubbi”.

Parto Rosa Perrotta, è tutto pronto

Da giorni, infatti, Rosa monitora la situazione insieme ai follower, perché il bebè si sta facendo aspettare. Sarà un maschietto, ma mamma e papà non hanno ancora comunicato il nome scelto per il piccolino. In questi mesi i due non hanno mai smesso di aggiornare i telespettatori sulla situazione: dalle “voglie” di mamma Rosa alle “fatiche” di papà Pietro, che non si è mai tirato indietro quando c’è stato bisogno di supportare la compagna.

Matrimonio Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

E del matrimonio, invece, che cosa ne è stato? Ricordiamo che esattamente un anno fa Pietro ha fatto la sua proposta di nozze in diretta alla compagna durante una puntata dell'Isola dei Famosi. La data sarebbe stata il 7 giugno, ma la gravidanza ha cambiato inevitabilmente le priorità della coppia.