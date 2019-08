Rosa Perrotta cambia idea e mostra il figlio sui social: “Da oggi ci sono anch’io”

Appena due giorni fa aveva spiegato i motivi per cui non avrebbe pubblicato sui social alcuna foto del figlio Domenico, nato lo scorso 25 luglio dal legame con il compagno Pietro Tartaglione: “I social sono anche una valvola di sfogo per persone molto cattive, che approfitterebbero e utilizzerebbero anche un bambino per ferire un genitore”, aveva spiegato Rosa Perrotta indicando negli haters la ragione della sua riservatezza: “Se non lo faccio vedere è per gente come voi, che mi spaventa e rovina questo mezzo pazzesco e stupendo”.

Poi, però, il repentino cambio di idea, e il bel visetto di Domenico, ormai soprannominato Dodo, è comparso sulla pagina Instagram di mamma Rosa con tanto di presentazione in prima persona.

Rosa Perrotta pubblica la prima foto del figlio Domenico: la presentazione social

“Ciao a tutti amici di mamma e papà, io sono il piccolo Dodo! Da oggi ci sono anch’io. Piacere di conoscervi”, è la didascalia che compare a corredo della foto del piccolo Domenico che fissa l’obiettivo fasciato in una tenera tutina color verde acqua. Tanti i messaggi dei fan che si sono complimentati con i genitori per il bambino e d’altronde la stessa Rosa, nella prima intervista rilasciata poco dopo il parto, si era detta consapevole del fatto sarebbe stato un “social baby”: “Ormai la mia vita è caratterizzata da questa dimensione. Siamo inondati dall’affetto dei follower, mi mandano regali a casa… Sento che mi seguono come persona vera e sincera, non come personaggio”.