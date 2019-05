Meghan e Harry presentano il royal baby: “E’ magico” | FOTO

Ed ecco le foto tanto attese: a due giorni dal parto, Meghan e Harry hanno presentato ai media il loro primo figlio, un bellissimo maschietto tenuto tra le braccia di un emozionatissimo neopapà.

"E' una cosa magica, straordinaria, ho i due tipi migliori del mondo e così sono molto felice", ha detto la duchessa del Sussex presentando per la prima volta a sudditi e mondo intero il royal baby. "Ha un carattere dolcissimo, è veramente tranquillo", ha aggiunto la neo mamma permettendo al marito di fare una battuta: "Non so da chi lo abbia preso". "Essere genitore è straordinario - ha aggiunto Harry - sono solo due giorni e mezzo, tre giorni, ma siamo così emozionati di avere questo nostro fagottino di gioia".

La coppia, che ha confermato che oggi farà conoscere alla Regina il suo ottavo bisnipote, non ha ancora annunciato il nome scelto per il royal baby, settimo nella linea di successione al trono d'Inghilterra. Meghan ha poi concluso, sorridente, ringraziando tutti per gli auguri ed il sostegno: "Grazie a tutti voi per gli auguri e l'attenzione, per noi ha significato molto".