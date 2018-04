Royal Baby, via al countdown: transenne davanti alla clinica e divieto di parcheggio

I fan della monarchia dovranno aspettare fino alla nascita per conoscere il sesso del bambino: William e Kate hanno chiesto che rimanesse una sorpresa . La Duchessa sarà assistita da una equipe di medici guidata da Alan Farthing, il ginecologo personale della regina, e da Guy Thorpe-Beeston, ginecologo della famiglia reale. Entrambi avevano aiutato la Duchessa nei due parti precedenti. Quanto al nome , i bookmaker scommettono su Mary, Ellis, Victoria ed Elisabeth se è una bambina e su Albert, Arthur e Fred per un maschietto.

La Duchessa è una habituée della Lindo Wing. Sempre qui, infatti, sono nati i primi due figli George e Charlotte . E anche se erano circolate voci che questa volta avrebbe partorito a Kensington Palace , ovvero a casa, è ormai chiaro che anche il terzo erede emetterà il primo vagito nella clinica in cui sono nati i fratellini, dove partorire costa una media di 7000 euro . La stessa scelta a suo tempo da Lady Diana per la nascita di William e Henry.

Il terzo rampollo di casa Cambridge è atteso nella seconda metà di aprile , stando all'edizione online del Telegraph, anche se una data precisa non è stata mai annunciata. Kate Middleton è stata vista solo pochi giorni fa fare la spesa con aria disinvolta in un supermercato del Norfolk, la contea del Nordest dell'Inghilterra dove si trova la loro casa di campagna.

Da oggi è severamente vietato parcheggiare di fronte alla Lindo Wing, il reparto privato del St Mary's Hospital di Paddington, a Londra, dove la Duchessa di Cambridge a giorni metterà al mondo il suo terzo figlio. Sono comparse anche le transenne dietro alle quali si trincereranno televisioni, giornalisti e fotografi, non appena saranno annunciate le doglie.

Il conto alla rovescia per la nascita degli eredi al trono britannico ha un nome ben preciso: il "Royal Baby Watch" , ed è scattato insieme ad altre misure restrittive per garantire la massima privacy del bambino - o bambina - e della famiglia reale.

