Rudy Zerbi, foto di famiglia con i quattro figli dopo la quarantena: “La felicità”

Finalmente tutti insieme: dopo lunghe settimane di distanza dovute al lockdown in emergenza sanitaria, Tommaso, Leo, Luca ed Edoardo posano insieme a papà Rudy Zerbi sorridenti davanti all’obiettivo che cattura lo scorcio di una spiaggia al tramonto. Un momento tanto semplice quanto importante per il significato che rappresenta quello pubblicato dallo speaker radiofonico e volto del talent ‘Amici’ che finalmente ha riunito tutti e quattro i suoi figli avuti da tre diverse compagne. "Sarà difficile non vedersi per tutto questo tempo, ma ci siamo parlati e siamo tutti d’accordo che l’unica cosa da fare è stare fermi, non viaggiare, non contribuire a diffondere questo virus", aveva scritto 14 settimane fa su Instagram, e oggi eccolo condividere con i follower la realizzazione di un abbraccio finalmente collettivo.

“La felicità: stare finalmente con tutti i miei figli, il tramonto, il mare e tante cose da dirsi, anche stando in silenzio” è la didascalia che fa da corredo alla gioia di ritrovarsi. E i fan non possono che apprezzare questa cinquina tutta al maschile: “Siete meravigliosi”, scrivono.

Chi sono i figli di Rudy Zerbi

Rudy Zerbi, 51 anni, figlio naturale di Davide Mengacci, ha avuto i primi due figli Luca e Tommaso, che vivono a Milano, da una relazione con una donna di nome Simona. Il terzogenito Edoardo è invece frutto dell'amore con Carlotta Miti, l’attrice nipote di Gianni Morandi, con cui vive a Bologna. Oggi Zerbi vive a Roma ed è legato a Maria Soledad Temporini, architetto di origini argentine da cui ha avuto Leo, nato nel 2015.