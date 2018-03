Rudy Zerbi: “Ho avuto quattro figli da tre donne diverse come i miei genitori”

Impegnativa la vita di un papà che ha avuto quattro figli da tre donne diversa: lo ha raccontato Rudy Zerbi a Maurizio Costanzo durante l’ultima puntata dello show di Canale 5 che ha dedicato qualche minuto alla famiglia allargata del conduttore radiofonico e prof di Amici.

“Perché quattro figli da tre donne diverse? So che sei sempre su un treno per andare a trovarli tutti” gli ha chiesto il conduttore. “Ho solo figli maschi… Cercavo di fare la figlia femmina, ma non ci sono mai riuscito” ha ironizzato Zerbi spiegando la storia dei suoi genitori: “Era una cosa che però mi sarei dovuto aspettare visto che mia mamma ha avuto 3 figli maschi con 3 uomini diversi. E lo stesso mio papà, Davide Mengacci, ha avuto 3 figli maschi con 3 donne diverse”.

L'affermazioine ha suscitato l’ilarità del pubblico e dei comici Pio e Amedeo che hanno sottolineato il racconto con l'esilarante battuta finale ripresa nel seguente filmato:

Rudy Zerbi: “Così ho scoperto che Davide Mengacci è mio padre”

Rudy Zerbi di recente ha raccontato come ha scoperto di essere figlio del conduttore Davide Mengacci.

“E’ stato un colpo pazzesco scoprire vedendo la tv, una Vigilia di Natale con mia madre che Davide Mengacci era mio padre” ha spiegato a ‘Verissimo’: “Mia mamma aveva appena scoperto di avere un brutto male e non voleva lasciarmi senza che io sapessi un pezzetto della mia vita e del perché io avessi questa passione per l’arte”.