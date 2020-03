Rudy Zerbi, il compleanno del figlio in videochiamata: "E' dura stare lontani"

La quarantena è ancora più dura per i papà costretti a stare lontani dai propri figli. Lo sa bene Rudy Zerbi, che in queste settimane in casa ha solo il più piccolo, Leo, avuto dall'attuale compagna.

Gli altri tre - Tommaso e Luca, avuti dalla prima moglie, ed Edoardo, nato dalla relazione con l'ex compagna Carlotta Miti - vivono in città diverse e non può vederli. E proprio Edoardo ieri ha compiuto gli anni, ma il prof. di Amici ha potuto festeggiarlo solo attraverso lo smartphone: "Oggi è il compleanno di mio figlio Edoardo e lo abbiamo festeggiato in videochiamata - scrive su Iinstagram, accanto alla foto in cui il figlio spegne le candeline - E' dura stare lontani, lo è ancora di più nel giorno che un ragazzo aspetta per tutto l'anno, ma sappiamo tutti che questo è il solo modo di garantirci 'mille di questi giorni'. Buon compleanno Amore, ci abbracceremo prestissimo!".

A Rudy Zerbi mancano molto i suoi figli, con cui ha un rapporto splendide. I primi giorni di questa emergenza che ha colpito tutta Italia, gli ha dedicato un post: "Ho quattro figli meravigliosi ed alcuni di loro vivono in città diverse. Sarà difficile non vedersi per tutto questo tempo, ma ci siamo parlati e siamo tutti d'accordo che l'unica cosa da fare è stare fermi, non viaggiare, non contribuire a diffondere questo virus. Quando finalmente riusciremo a riabbracciarci significherà che tutto sarà risolto: ce lo dobbiamo, lo dobbiamo al nostro Paese ed al nostro senso civico". E il giorno della festa del papà, sempre su Instagram, una foto insieme a tutti loro: " So che prima di poter fare una nuova foto così insieme ai miei figli dovrà passare del tempo. So che ci aspettano settimane di videochiamate, di abbracci virtuali ma so anche che è il solo modo di uscire da questo incubo. Buona festa del papà a tutti, se amate i vostri figli e i vostri genitori state a casa".