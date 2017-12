Sabrina Ferilli si confessa: “Non me la sono sentita di fare figli”

Una lunga intervista quella che la bella attrice Sabrina Ferilli ha rilasciato alla giornalista del quotidiano La Stampa, Fulvia Caprara. Il “sogno proibito” di milioni di italiani ha raccontato le sue scelte, i suoi progetti futuri e anche le sue simpatie politiche. Sabrina Ferilli si è espressa anche riguardo il governo della città di Roma e dell’amministrazione a cinque stelle e ha chiaramente commentato: “Il mio voto non glielo darò”.

“Non mi sono sentita di fare figli”

Sabrina Ferilli ha raccontato anche della sua vita privata e sull’idea dei figli che l’attrice non ha mai avuto ha spiegato: “Ho sempre ragionato su quello che desideravo, compiendo scelte, anche azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo. Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata”

E poi ancora…

“Ho risposto più volte no che sì. La mia è una carriera larga, ho fatto tutto, cinema, tv, commedia, musical. Per accettare un ruolo devo sentire che sta nelle mie corde, se non riesco a capirlo non lo faccio. Si possono fare anche quelli leggeri, ma solo se senti il personaggio. Direi che le mie scelte sono più civiche che artistiche”