Il tempo passa, ma non per Sabrina Ferilli e il suo fisico strepitoso

Che curve mozzafiato! Per Sabrina Ferilli il tempo sembra non essere passato. L’attrice romana ha cinquantacinque anni, ma in vacanza in Costa Smeralda con il marito Flavio Cattaneo ha sfoggiato un fisico da fare invidia anche a una teenager.

Curve sinuose, un fondoschiena perfetto e un topless da urlo. La bella Sabrina è stata immortalata dal settimanale 'Diva e Donna' e ha rivelato che tutto questo è merito della tanta attività fisica che fa perché “fa bene al corpo e alla mente”.

In vacanza in Costa Smeralda a Porto Cervo

L’attrice, che pochi mesi fa ha recitato nella fiction L’amore strappato andata in onda su Canale 5, è in vacanza e si rilassa leggendo il libro su Mussolini (M. Il figlio del secolo di Antonio Scurati, edito da Bompiani) e facendo bagni con il marito che poi è subito pronto una volta uscita dall’acqua ad avvolgerla con un asciugamano.