Sabrina Paravicini prima e dopo la chemio: "Meno capelli ma occhi più sorridenti"

"Meno capelli ma occhi più sorridenti". Comincia così l'ultimo post condiviso su Instagram da Sabrina Paravicini, che da un anno sta lottando contro il cancro al seno. L'attrice, famosa per aver interpretato Jessica Bozzi nella serie 'Un Medico in Famiglia', non ha mai smesso di condividere il racconto della sua battaglia con i fan, terapia dopo terapia. Tanto che presto girerà un documentario, 'B33', un vero e proprio viaggio nella malattia e nella cura.

"Sembra strano ma la chemioterapia si è portata via la malinconia degli anni passati - prosegue - Forse anche quel dolore dei lutti non elaborati di mio padre e mia sorella scomparsi a poche settimane l’uno dall’altra esattamente 30 anni fa. Dolore che pensavo di avere elaborato a mio modo, ma che invece era rimasto nell’epidermide, nella carne, nelle cellule. E’ come se negli ultimi sei mesi avessi vissuto più intensamente che negli ultimi vent’anni. Sicuramente è un pezzo di vita che mi ha insegnato più di quanto potessi mai immaginare. Che non dimenticherò mai più. Adesso sento di più, respiro di più, amo di più e adesso voglio di più".

La battaglia contro il tumore di Sabrina Paravicini

Un anno fa l'attrice aveva spiegato di aver messo da parte la carriera per stare vicina al figlio Nino, 13 anni, che ha la sindrome di Asperger. Poi la scoperta della sua malattia, nata da una cisti che teneva sotto controllo da anni: "Il tumore era nascosto dietro la cisti che stava sotto al capezzolo, pare che le cellule tumorali abbiano attaccato la cisti e grazie a questo attacco il mio corpo ha parlato. Quando ho avuto la diagnosi, il tumore aveva solo sei mesi, era grande due centimetri e mezzo e aveva già creato un'area infiammatoria di 6 centimetri. Era veloce e aggressivo. Non ancora operabile. Nel giro di due settimane ho iniziato la chemioterapia".