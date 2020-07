Sabrina Salerno per la prima volta col figlio sui social: "I figli devono esser felici, non farci felici"

Sabrina Salerno abbandona la veste di femme fatale e si mostra in versione mamma. Questo pomeriggio la cantante e showgirl - reduce dal successo all'ultimo Festival di Sanremo - si è immortalata su Instagram insieme al figlio Luca Maria, rompendo il muro di riservatezza con cui solitamente protegge il suo privato.

Sabrina Salerno col figlio

Nello scatto, Sabrina è in piscina e abbraccia il figlio. Entrambi guardano verso l'obiettivo e sorridono. "I genitori devono essere affidabili, non perfetti. I figli devono essere felici, non farci felici", scrive nella didascalia in calce al post, per poi precisare: "Non l’ho scritta io ma è una frase bellissima!".

Sabrina Salerno in versione casalinga

Nato nel 2004, Luca Maria è frutto della relazione tra la cantante e l'imprenditore Enrico Monti. Il ragazzo, oggi adolescente, è nato due anni prima il matrimonio e ben dieci anni dopo l'inizio della relazione: i due infatti si sono fidanzati nel 1994.

“Io sono una donna innamorata, sono una moglie, però non lavo i piatti e faccio cucinare mio marito. Non ci sono ruoli in casa nostra”, ha detto di sé Sabrina parlando del suo privato, “Sono una mamma che punta sul dialogo, che crede nell’importanza di dire “no” e che è sempre presente, ma che è capace di lasciare il proprio libero di farsi la sua vita, consapevole che i figli non sono proprietà dei genitori”.