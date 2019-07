Giulia Salemi e Francesco Monte, parla mamma Fariba: "La verità verrà fuori"

Le strade di Giulia Salemi e Francesco Monte si sono divise, e se l'influencer sta provando con fatica a ritrovare il suo equilibrio, l'ex tronista sembra l'abbia già dimenticata con la modella Isabella De Candia, con cui è stato pizzicato in una discoteca di Ibiza.

Mistero sui motivi dell'addio, i due hanno preferito tenerli per loro. Neanche Fariba Therani, mamma di Giulia, ne è a conoscenza, anzi, rivela di essere tenuta alla larga dalla figlia sulle sue questioni personali. "Mi ha impedito di darle consigli di cuore - si è sfogata sulle pagine di Spy - Tutto ciò che le sta succedendo avviene all'oscuro della mia persona. Io rispetto la sua scelta, ma mi dispiace tanto".

Su Monte non ha dubbi: "Sapevo che era troppo presto per fare annunci. Francesco se ha sbagliato, lo saprà. Di certo la mia Giulia è una figlia d'oro, dai sentimenti puliti. Oggi non essere più a conoscenza delle sue cose, apprendere ciò che succede dalle storie su Instagram o ascoltare la sua voce in radio mi fa male".

"Amo Giulia, è la mia vita, ma qualcosa è cambiato - ammette Fariba -. Lei non vuole che entri nel suo cuore, nei fatti suoi, nelle sue confidenze. Tutta questa situazione mi provoca enorme dispiacere e dolore. La verità verrà fuori, ma spero per lei che da oggi in poi ci sia solo serenità nella sua vita".