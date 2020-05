Matteo Salvini casalingo disperato con la fidanzata: eccoli a far la spesa

Matteo Salvini e Francesca Verdini inseparabili. La prima uscita pubblica è stata un anno fa in occasione della (patinatissima) prima cinematografica di Dumbo, a Roma. Ed oggi eccoli ancora insieme, l'uno sotto braccio dell'altra, ma stavolta per fare la spesa al supermercato in tempi di Fase 2. A raccontare il siparietto 'casalingo' è lo stesso leader della Lega sul suo profilo social, dove condivide uno scatto di coppia che raggiunge quota 70mila like in poche ore.

Salvini e Francesca indossano abiti casual e sono di ritorno dal market. T-shirt sportiva per lui, romantico abito a fiori per lei, che completa il look con un paio di senakers. L'occasione è ghiotta per farsi un selfie. Il volto è in parte coperto dalla mascherina, ma gli occhi lasciano intendere un sorriso da parte di entrambi. "Spesa, fatta - scrive il politico nella didascalia a corredo - Cassiere, clienti, salumieri e commessi: 'Daje Mattè'".

Già qualche giorno fa Salvini aveva condiviso una dolce dedica alla sua metà. "Da piccola sognavo tante cose fra le tante, sognavo un'altalena magari non tutto si realizza, ma questa altalena è nettamente sopra le aspettative di quella bambina e qui sopra, sono proprio felice", aveva scritto Francesca, 27 anni, di professione attrice. Matteo, 47, aveva risposto con parole piene d'amore: "Sei uno spettacolo, non cambiare mai". La replica è ancora più zuccherosa: "Ma buongiorno amore mio".

L'anello d'oro all'anulare sinistro immortato dai paparazzi lo scorso dicembre, poi, lascia intendere che i due sono intenzionati a fare sul serio. Un amore nato per caso, ma che sembra procedere nella giusta direzione anche grazie alla pazienza di Francesca nei confronti del suo Matteo che ammette: “Mi sopporta, non sono una persona facile”. Una curiosità? Nonostante sembrasse non averla presa troppo bene all'inizio, la coppia ha avuto il benestare anche da Elisa Isoardi, ultima compagna del senatore leghista, che ha commentato: “Se Matteo è felice, io lo sono per lui. Se ha scelto lei, sarà sicuramente un’ottima scelta".