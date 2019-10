Salvo Sottile papà innamorato: un 'raro' scatto insieme al figlio su Instagram (FOTO)

E' attraverso i social che i protagonisti della televisione ci portano dietro le quinte della loro vita privata. Chi più, chi meno, tutti raccontano la loro quotidianità al riparo dalle telecamere. Tra questi anche Salvo Sottile, che ieri ha condiviso un tenero scatto insieme al figlio Giuseppe, 14 anni.

Salvo Sottile insieme al figlio Giuseppe

Occasione della foto è un pomeriggio padre-figlio. "Nessuno ha il diritto di metterti i piedi in testa. Tranne tuo figlio nel tentativo di toccare le stelle. #fatherandson #saturday", scrive Salvo, in una inedita versione di papà innamorato. Non solo. tra le Instagram Stories Salvo dedica al ragazzo anche la canzone 'Prima di ogni cosa', scritta da Fedez alla nascita del figlio Leone.

La vita privata di Salvo Sottile

Già ad agosto il giornalista aveva condiviso sui social una foto insieme al suo bambino. E' avvenuto in occasione del suo compleanno: "Quattordici anni che ci amiamo - aveva scritto -Buon compleanno piccolo uomo". Oltre al primogenito, il conduttore di 'Prima dell'alba' (in onda ogni lunedì a partire dalle 23.10), ha anche Maya, 8 anni, nata anch'essa dall'amore per la giornalista Sarah Varetto, a cui è stato legato 15 anni fino a quest'estate. "Una scelta dolorosa - si leggeva nella nota congiunta della coppia scritta per annunciare la rottura - fatta in maniera consapevole e condivisa, dopo quindici anni di matrimonio e due figli. Rimane un grande rapporto di amicizia e affetto che permetterà loro di preservare la privacy della famiglia e la serenità dei figli".“