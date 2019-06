Sandra Milo e i problemi col fisco: “Hanno revocato il sequestro dei miei guadagni”

Sandra Milo aveva rivelato lo scorso aprile a Verissimo di avere gravi problemi economici con il Fisco. Una situazione per lei molto difficile, tanto ad averla spinta a pensare anche al suicidio, come confidò a Silvia Toffanin. Ora per l’attrice sembra esserci però uno spiraglio, come ha raccontato lei stessa in un’intervista al settimanale Spy.

Sandra Milo e i problemi con il fisco

“Stavo vivendo un momento terribile e mi sono sfogata. Mi è venuto spontaneo e anche Silvia Toffanin è stata colta di sorpresa", ha spiegato Sandra Milo, che poi ha ricordato: "Stavo vivendo un dramma pazzesco. Mi avevano sequestrato tutto e non potevo più lavorare perché tutto quello che guadagnavo andava al fisco, al 100%. Ero disperata, non sapevo come andare avanti. Non avevo più nulla e quello che potevo guadagnare non mi apparteneva”.

L’attrice ha raccontato che il sequestro dei suoi guadagni sarebbe stato revocato. “Tante persone mi hanno aiutato e la situazione si è tranquillizzata. Mi hanno revocato il sequestro su quello che guadagnavo e andremo avanti verso un accordo per stabilire un’equa cifra che pagherò ratealmente”. Sandra Milo può così tornare a sorridere: “Ho ancora una possibilità di vita”.